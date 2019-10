Ambulance dit jaar sneller in Lingewaard,maar iets langzamer in Overbetuwe

Eerste Lingewaard-van-het-gaswijkje in Bemmel is populair

23 oktober BEMMEL - Er wordt veel over gepraat en berekend, er worden veel plannen gemaakt, maar in Bemmel krijgt gasloos wonen komend jaar als wijkje een gezicht. Donderdagmiddag is met enig vertoon een begin gemaakt met de bouw van 61 woningen in de Plakse Wei. Elke woning krijgt een individuele vorm van duurzame energie, vooral in de vorm van warmtewisselaar en warmtepompen.