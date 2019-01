Angeren verplicht leden en ouders ‘vrijwilligerswerk’ te doen op de club

Update Bijna geen nieuwjaars­fees­ten in Lingewaard en Overbetuwe

31 december HUISSEN - Waar viert de jonge Betuwenaar vanavond oud en nieuw? In Huissen! Alhoewel er hier eerst twee feesten werden georganiseerd, gaat het nieuwjaarsfeestje in De Valom niet door ‘wegens omstandigheden’. Ook elders in de Betuwe is weinig te doen.