Angerense ALS-patiënt wil met eigen ‘bramburger’ geld ophalen: ‘We moeten deze ziekte stil kunnen zetten’

Hoe de grote banken uit de Betuwse dorpen verdwenen: ‘We hadden nog maar twee klanten per uur’

5 april ELST/BEMMEL - ABN AMRO sluit komende maand het bankfiliaal in Elst. Enkele honderden meters verderop aan de Dorpsstraat is de Rabobank de enige en laatst overgebleven grote bank met een eigen kantoor in de Betuwse dorpen. Ondertussen springt de Regiobank in de gevallen gaten.