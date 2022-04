Angerense YouTube-ster Obada Sykh en zijn familie bedreigd: dader krijgt taakstraf

Terug van weggeweest, paasvuren in Huissen en waarschijn­lijk ook in Herveld

HUISSEN/HERVELD - Extreme droogte (2019) en corona (2020 en 2021) zorgden er voor dat de afgelopen drie jaren geen paasvuren werden ontstoken in de Betuwe. Dit jaar gaan de brandstapels op 17 april wel in vlammen op. In Huissen en waarschijnlijk ook in Herveld.

7 april