Aniek uit Huissen (14) kan naar Ajax, maar kiest voor RKHVV

Ook bij de KNVB zien ze het wel zitten in de technische en snelle aanvalster, want ze maakt al jarenlang steevast deel uit maakt van de meidenselecties. En nu heeft ook Ajax zijn oog op haar laten vallen.



Om vrouwelijk voetbaltalent te laten ruiken aan het eerste wil Ajax dit jaar een jeugdteam voor speelsters onder de 16 jaar starten. Daarom werd de Huissense uitgenodigd voor drie proeftrainingen in Amsterdam. Net als regiogenoot Veerle Buurman (zie kader).



,,Die trainingen zouden eigenlijk al in februari of maart gehouden worden, maar toen kwam er iets van een virus tussendoor’’, grapt vader. ,,Maar onlangs was het dan toch zover.’’ Niet op het bekende complex De Toekomst, maar op een veld in de schaduw van de Johan Cruijf ArenA. ,,Ook leuk.’’