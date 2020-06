Annie is gedoopt, getrouwd én woonachtig in Gendtse kerk

Ambulance ook trager naar Herveld en Randwijk; limiet wordt vaak niet gehaald

18 juni HERVELD/RANDWIJK/ELST - Ambulances hadden vorig jaar beduidend meer tijd nodig om bij een incident in Randwijk en Herveld ter plaatse te komen. De limiet van 15 minuten werd in Herveld in 78 procent van de spoedritten gehaald, in Randwijk daalde dat percentage zelfs naar 64 procent.