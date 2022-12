Arbeidsmigranten wonen volgens gemeente illegaal op dit industrieterrein, pandeigenaar reageert verbaasd

MET VIDEO Kerstbomen­ver­koop piekt nu al: ‘Echt niet normaal, maar je loopt wel kans op een kale kapstok met kerst’

De eerste honderdduizenden echte kerstbomen staan al opgetuigd in de kamer. Mensen lijken steeds eerder een kerstboom in huis te halen. ,,We zijn een week eerder gestart met de verkoop, want de vraag was zó groot.”

29 november