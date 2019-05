Arrestant na melding schietpartij Huissen is verwarde Arnhemmer

video Man die melding deed van schietinci­dent in Huissen opgepakt

13:36 HUISSEN - Een man is maandagavond op de Vierakkerstraat in Huissen aangehouden. Het leek er lang op dat er een schietpartij had plaatsgevonden, maar de politie bevestigt dat er niet geschoten is en dat de melding waarschijnlijk van de man zelf is gekomen.