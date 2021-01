Askruisje op voorhoofd wordt as uitstrooien óver het hoofd

Krapte op Betuwse woning­markt blijft aanhouden: ‘Er wordt gewoon te weinig nieuwbouw opgeleverd’

16 januari ELST / BEMMEL - In Overbetuwe en Lingewaard werden in het laatste kwartaal van 2020 minder woningen verkocht dan een jaar eerder. Die huizen werden wel duurder. De krapte op de lokale woningmarkt in de regio zal eerder toenemen dan afnemen, denken makelaars in beide gemeenten.