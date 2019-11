Auto belandt op de kop bij ongeval in Huissen, bestuurster gewond

Gemeente Lingewaard kan biomassa­cen­tra­le Bergerden niet stoppen

6:52 BEMMEL/ARNHEM - Lingewaard kan de bouw van de biomassacentrale in het tuindersgebied Bergerden niet tegenhouden, zo laat het college van B en W weten. Er is een vergunning verstrekt en de bouw is al gaande, ondanks alle commotie die de afgelopen weken is ontstaan.