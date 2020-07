Auto gaat na botsing tollen en slaat een aantal keer over de kop bij Ressen; bestuurder gewond

Actie heeft succes: raad Lingewaard moét praten over alterna­tief Dorpensin­gel

10 juli BEMMEL/RESSEN - Lingewaard kan het idee om een aftakking aan de Dorpensingel tussen Bemmel en de ovatonde in Nijmegen-Noord aan te leggen, niet zomaar meer naast zich neerleggen. De politiek moet er over nadenken en een mening over hebben, omdat inwoners na een succesvolle handtekeningenactie het onderwerp op de politieke agenda hebben gekregen.