Auto op de kop in de sloot, een gewonde

Regisseur Bram van Workum heeft geld nodig voor film over Betuwse oorlogswin­ter

8 januari HUISSEN - Regisseur Bram van Workum is op zoek naar investeerders en partners voor de productie van zijn film over de Betuwse oorlogswinter van 1944-1945. In oktober vorig jaar schoot hij al de eerste beelden voor Betuwe 44 in Huissen.