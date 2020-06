Auto ramt boom langs A15 bij Bemmel, bestuurder gewond

Het virus en ik Huissenaar Jim woont in Londen: ‘Belache­lijk hoe Boris Johnson zijn kop in het zand heeft gestoken’

2 juni HUISSEN - Huissenaar Jim ‘Creature’ Cornelissen (23) is sinds 2016 in Londen, slaagde voor het conservatorium en is nu professioneel drummer. Hij vertelt over de corona-crisis aldaar.