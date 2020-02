Auto vliegt over de kop op A325, verbindingsweg met A15 afgesloten

Vier nieuwe volken in de klooster­tuin van Huissen

9:04 HUISSEN - Gebruikers van de kloostertuin in Huissen komen daar in de regel voor rust, zelfreflectie en meditatie. Het negeren van 40.000 bijen komt daar sinds gisteren bij. Imker Hans van de Poel heeft gisteren vier bijenvolken, van ongeveer 10.000 stuks elk, in de kloostertuin ondergebracht.