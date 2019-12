Automobilist gewond door frontale botsing tegen boom op A15 bij Bemmel

75 jaar geleden stroomde het water de Overbetuwe binnen

20:54 ELDEN/ ZETTEN - Militairen patrouilleren in december 1944 te voet en per bootjes door het water dat de dorpen in de Overbetuwe bereikt. Het gebied was deels overstroomd doordat op 2 december de Duitsers de dijk bij Elden opbliezen om te voorkomen dat geallieerden via de Nederrijn een grote aanval op de Duitse troepen konden uitvoeren. Hitler was daar bang voor.