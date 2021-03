Automobilist gewond na klap tegen boom in Gendt

Dit bedrijf wil voor iedereen in Lingewaard de was doen; ‘Klanten hebben er geen omkijken naar’

19 maart GENDT - Mede-eigenaar Wim van den Bosch hoopt dat de gemeente Lingewaard in april het licht op groen zet voor de was- en strijkservice WaST in Gendt. Het bedrijf kan dan doorgaan met het doen van de was van inwoners die via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning huishoudelijke hulp krijgen.