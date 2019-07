Automobilist rijdt lantaarnpaal uit de grond na botsing met pizzabezorger in Huissen

Veel hulpmidde­len voor hennepkwe­ke­rij gevonden in Gendt

2 juli GENDT - In garageboxen in een loods in Gendt heeft de politie materialen gevonden die gebruikt worden bij hennepteelt. De gemeente onderzoekt wie de boxen huurt en verhuurt. Het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor het strafrechtelijk onderzoek.