Automobiliste ernstig gewond na frontale botsing op A15 bij Bemmel: weg uren dicht

De botsing was ontstaan doordat één van de twee auto's om nog onbekende reden op de verkeerde weghelft was geraakt. Een vrouwelijke bestuurder raakte volgens de politie ernstig gewond. De inzittende van de andere auto is door ambulancepersoneel nagekeken en is voor de zekerheid met eigen vervoer naar het ziekenhuis gegaan. Zij had ook een baby in de auto, maar die zou met de schrik zijn vrijgekomen.



De hulpdiensten rukten rond 16.30 uur massaal uit. Onder meer zeker drie ambulances, minstens twee brandweerwagens, politievoertuigen en een traumahelikopter snelden naar de plek van het ongeval.



Het stuk A15 is een autoweg waar maximaal 80 kilometer per uur gereden mag worden. De weg ligt in het verlengde van de snelweg A15.