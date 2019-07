Automobiliste zwaargewond naar ziekenhuis na frontale botsing op Krakkedel bij Doornenburg

In woning Huissen gevonden wapencol­lec­tie is serie antieke wapens

15 juli HUISSEN - De wapencollectie die zondagmiddag in een woning aan de Van Gelrestraat in Huissen werd gevonden is er een van antieke wapens. Dat zegt de politie. Volgens een woordvoerder gaat het om wapens uit de 19e eeuw. ,,De wapens zijn door ons in bewaring genomen en er wordt nu gekeken of je die zonder vergunning mag hebben.’’