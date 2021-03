‘Autovoeler’ pikte van alles voor heroïne: ‘Hij stond er rustig een shagje bij te draaien’

Het virus en ik Corona in Luxemburg: ‘Je laten vaccineren is eigenlijk vrijwillig gedwongen’

8 maart HUISSEN - ‘Huissenaar’ Marc Bles (60) leeft al sinds 1984 in Canach, Luxemburg. Hij vertelt over de coronasituatie in het groothertogdom. ,,Het vaccineren gaat in een slakkentempo.”