‘Autovoeler’ verdacht van negen diefstallen in Huissen, Bemmel en Arnhem

Bewoner schrikt van gloeiend bed en hete slaapkamer­muur: schoor­steen in brand

24 november GENDT - De bewoner wilde zijn bed in gaan maar voelde in de slaapkamer dat zowel dat bed als een slaapkamermuur gloeiend heet waren. Meteen begreep de bewoner dat er een schoorsteenbrand woedde in de woning aan de Galgendaal in Gendt. De brandweer van Gendt en Arnhem werden rond 22.30 uur gealarmeerd.