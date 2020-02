Baby-uitzet scoren voor een prikkie in Huissen: ‘Het zal er in de winkel als nieuw uitzien’

,,Iedereen kan voor een tweede-, derde- of misschien wel vierdehands ledikantje of box bij ons terecht, maar ook voor een commode of auto- of kinderstoelje.’’



Ze nieuwe zaak is er niet alleen voor mensen met een kleine beurs. ,,Maar die krijgen nu wel de kans een babykamer aan te schaffen voor misschien een derde of minder van de nieuwprijs. Terwijl veel spullen bij ons ook nieuw of amper gebruikt zijn. Soms zitten de prijskaartjes er nog aan. Dan hebben ze te veel babybekers ingeslagen’’, zegt Van der Meer.