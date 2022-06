Back to the Music zet centrum Huissen zondag op z'n kop

Pap is op bij SC Bemmel in de halve finale: ‘Ervaring om nooit vergeten’

Het lange seizoen voor Sportclub Bemmel is ten einde. De eersteklasser verloor gisteren in de halve finale van de nacompetitie om een plek in de hoofdklasse in Lichtenvoorde met 5-1 (1-0) van Longa '30 en mist daardoor de finale en dus de kans op een historische promotie.

