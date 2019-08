Bakkerij van der Wal Jolink vraagt faillissement aan; toekomst Gelderse vestigingen onzeker

Van met name de relatief nieuwe vestigingen in Deventer werd veel verwacht, zegt Peter van der Wal. ,,Maar de omzet in deze zaken, net zoals in de winkels in Apeldoorn en Gendt, bleven zo onder bij de verwachtingen, dat er erg veel geld naartoe moet. Het was dweilen met de kraan open. We hoopten nog de klappen met de goed draaiende winkels op te kunnen vangen, maar op een gegeven ogenblik is de portemonnee leeg. Helaas rest me nu niets anders dan het aanvragen van het faillissement.”



Van der Wal noemt overigens ook de afnemende broodconsumptie als oorzaak van de problemen. ,,Dertig jaar geleden aten Nederlanders nog 63 kilo brood per persoon per jaar. Nu is dat gedaald naar 49 kilo. Een forse afname dus".