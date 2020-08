Bart uit Huissen (37) is expat in Barcelona: ‘Code Oranje door Nederland is doodsteek toerisme hier’

,,Mijn moeder belde me enkele dagen geleden op en zei geschrokken: ‘Barcelona heeft code Oranje!’. Ik was net terug van een weekendje weg met m’n vrouw en twee kinderen in een huisje diep in een bos. Daar was geen telefoon en stroom en wifi en ik vroeg me af ‘What the hell is code Oranje?’. Maar al snel was ik erachter. En het betekent de doodsteek voor het toerisme in Barcelona.’’