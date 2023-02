Bemmel kan fluiten naar ondergrondse 150-kV-hoogspanningslijn, kosten zijn veel te hoog

Bemmel verlost van één hoogspan­nings­lijn, de ander wordt stuk lastiger

BEMMEL - De westelijke helft van Bemmel is over drie jaar verlost van de hoogspanningslijn die nu nog over de woningen daar loopt. De lijn is niet meer nodig. Voor de hoogspanningskabels die boven de zuid- en oostkant van het dorp hangen, lijkt daarentegen lastig een ondergronds alternatief te vinden.

