Beruchte autovoeler na maandenlang onderzoek opgepakt: ‘Mooie afsluiter van lang, frustrerend onderzoek’

video Politie waarschuwt opnieuw voor autovoeler die 's nachts in Bemmelse wijk rondsluipt

19 januari BEMMEL - De politie deelt een video om inwoners van Bemmel te waarschuwen voor een of meer zogeheten ‘autovoelers’. In beeld verschijnt een besneeuwde straat gefilmd vanuit een woonkamer. Een man loopt met stevige tred over de Leidijk in Bemmel. Hij stapt over de rijbaan. Dan, bij het passeren van een parkeerplaatsje houdt hij plotseling zijn pas in. En hij loopt tussen twee auto's door naar de voorkant van de wagens. Heel subtiel pakt hij de deurgreep van de ene auto en probeert voorzichtig - mogelijk om het alarm niet te activeren - of het portier opengaat.