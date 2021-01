Bestolen zingende politieagent mag nieuwe gitaar niet aannemen; ‘Ik sta weer met lege handen’

Vrijdaginterview Het supermarkt­ge­voel van Martin Reuselaars uit Huissen: ‘De reuring in de winkel past bij mij’

15 januari HUISSEN - Ooit hoopt Martin Reuselaars een tweede vestiging van Jumbo in de regio Arnhem te openen. Maar voorlopig richt de 38-jarige Huissenaar zich helemaal op de winkel in zijn woonplaats, waarvan hij sinds eind vorig jaar eigenaar is.