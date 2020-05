Betuwe krijgt drive-in bioscoop ‘Mealdrive Cinema’ voor 50 auto’s bij Bemmel

‘Waarom Elster manege wél open en Bemmelse niet?’

1 mei BEMMEL - Mariska en Richel Reijnen van de gelijknamige manege in Bemmel staan versteld: kinderen mogen sinds eind vorige week weer rijlessen krijgen. Alleen de gemeente Lingewaard staat het niet toe. ,,Kinderen snappen niet dat hun vriendinnetjes in Elst of Heteren wél het paard op mogen...”