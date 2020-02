Betuwe kruipt uit de schaduw van de Slag om Arnhem: ‘Hier is zeven maanden gevochten’

Maandenlang hebben dorpen hier in de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog onder hevig vuur gelegen, terwijl de strijd in Arnhem binnen tien dagen was beslecht in het voordeel van de Duitse vijand.



Na dit fiasco barstte het oorlogsgeweld los in de Over-Betuwe. En dat duurde 198 dagen. Het was een van de langst durende slagen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Europa. Bij de Linge lag het front. Hier werd een strijd van leven op dood geleverd.



Duitse en geallieerden vochten van huis tot huis en van man tot man. Granaatbeschietingen en bombardementen gingen dag en nacht door. Burgers moesten in oktober huis en haard verlaten en bleven een half jaar in Brabant, Limburg of Friesland.