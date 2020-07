‘Betuwse Braziliaan’ René vertelt: Na het carnaval in Rio was geen houden meer aan met Covid-19

,,Covid-19 brak hier uit na het carnaval in São Paulo en Rio de Janeiro. Of er al eerdere gevallen waren, weten we niet. President Jair Bolsonaro wilde alles open houden en geen lockdown, hij was niet eens bezorgd over het virus. Er ontbrak een duidelijk landelijk beleid. Elke staat voerde een eigen beleid.



Kijk, de Braziliaan leeft vooral buiten. Maar liefst 40 miljoen mensen zijn afhankelijk van de informele economie, zij moeten geld verdienen om eten te kopen. Ze begrijpen het woord lockdown niet eens, laat staan 1,5 meter afstand houden.



Inmiddels heeft de president al twee ministers van Volksgezondheid ontslagen, omdat ze het niet eens waren met hem. Bolsonaro wil geen lockdown, maar in sommige situaties ontkom je er gewoon niet aan.