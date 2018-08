Betuwse dominicanen wandelen in habijt naar nieuw thuis in Rotterdam

De regen gaat je tuinplan­ten dit jaar niet meer redden, zegt Gerrit Jansen

7 augustus NIJMEGEN - Regen? Leuk hoor, zegt huisbioloog Gerrit Jansen van de Gelderlander. Maar door de aanhoudende droogte is in de natuur de herfst al ingezet, die buien gaan het verschil niet maken. ,,Echt herstel is dit jaar niet meer mogelijk.’’