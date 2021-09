Betuwse gemeenten en scholen steunen inleveractie steekwapens: ‘Kennen allemaal wel via via iemand die een mes bij zich heeft’

,,Een goede actie denk ik. Je ziet dat het met vuurwapens ook werkt dus dit is voor veel jongeren een veilige manier om van steekwapens af te komen”, zegt Luuk Hurkmans. De 16-jarige uit Elst is niet verrast door de inleveractie.



,,Het onderwerp is bekend, je hoort en leest er over op sociale media. In mijn directe omgeving komt wapenbezit gelukkig niet voor, al hebben we het er wel af en toe over. Vooral als je leest over een steekincident”, zegt de scholier uit Elst.