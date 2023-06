Bewolkte dag in Lingewaard

Met video Florian (11) heeft meer dan 30.000 euro ingezameld voor kunstgras­veld in Gendt, aanleg is begonnen

Goed nieuws voor jonge voetballiefhebbers in Gendt. Het is Florian de Beijer gelukt om genoeg geld in te zamelen voor de aanleg van een kunstgrasveld in zijn dorp. De 11-jarige, lid van VV De Bataven, heeft maar liefst 32.505 euro ingezameld. Een bijzondere gast komt het veld binnenkort openen.