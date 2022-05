Bezoek aan oorlogsmonument in Huissen: ‘Puttense mannen zijn hier niet meer weg te slaan’

Expositie ‘Alles Kwijt’ over de oorlogsja­ren in Tiel en de Betuwe oogt akelig actueel: ‘Het Marioepol van 77 jaar geleden’

Veertig meter breed, veertig meter lang en zo hoog als de oude Maartenstoren. Dat was de enorme stapel puin die Tielenaren aantroffen in hun binnenstad toen ze in juni 1945 terugkeerden na evacuatie. Maar de wederopbouw werd voortvarend ter hand genomen.

4 mei