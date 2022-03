‘Bij ons op school krijg je je telefoon meestal aan het eind van de les terug, als je geluk hebt’

Yannick van Hoek (14) uit Huissen. Zit op OBC Huissen in het derde leerjaar.

,,Mijn telefoon is wel eens afgepakt. Bij ons krijg je je telefoon meestal aan het eind van de les terug, als je geluk hebt. Anders moet je de telefoon om vier uur ophalen bij de balie. Meestal vind ik het niet zo erg als ik ’m voor een uurtje kwijt ben.



Als ik dan tot 16.00 uur moet wachten terwijl ik om 12.00 uur uur uit ben bijvoorbeeld, dan vind ik dat wel heel vervelend. Bij ons kan je je telefoon niet voor meerdere dagen kwijt zijn. Tenzij je natuurlijk niet op komt dagen om vier uur. Dan haal je de telefoon de volgende dag op.’’

Quote Ik snap wel dat een docent niet zomaar de telefoon mag afpakken, want het is toch een plek waar alles op staat Ingeborg Pronk

Ingeborg Pronk (19) uit Elst. Studeert de pabo op de HAN in Nijmegen.

,,Dat is mij nog nooit overkomen. Wel dat een docent vroeg of ik mijn telefoon weg wilde leggen, maar niet echt afgepakt. Ik snap wel dat een docent niet zomaar de telefoon mag afpakken, want het is toch een plek waar alles op staat.



Iedereen zit elke dag op z’n telefoon. Na schooltijd gebruik je wel je telefoon, dus als die langer dan een dag wordt ingenomen vind ik dat niet kunnen. Dat is bij mij op school nooit gebeurd. Alleen dat die op het bureau van een leraar lag tijdens de les. Dan krijg je je telefoon aan het eind van de les wel weer terug.’’



Luisa van der Veen (22) uit Elst. Is schoonheidsspecialist en make-upartist in opleiding.

,,Mijn telefoon is geloof ik nog nooit afgepakt. Natuurlijk kijkt elke leerling wel een keer stiekem op zijn telefoon in de les. Maar ik snap best dat als een leerling niet oplet in de les, steeds op zijn telefoon zit en er al meerdere malen is gezegd dat hij hem weg moet doen, je dan als docent denkt: lever nu maar in.



Natuurlijk niet voor een week, maar voor de rest van de les vind ik prima . En de docent mag ook niet in je telefoon kijken, want dat is privé.’’

Quote Ik snap wel dat leraren telefoons afpakken, het is belangrijk om bij de les te blijven Georgia Jägers

Georgia Jägers (21) uit Heteren. Studeert verpleegkunde op de HAN in Nijmegen.

,,Mijn telefoon is wel eens afgepakt op de middelbare school. Toen zat ik in de les en kreeg ik een berichtje. Daar wilde ik snel op reageren omdat ik me verveelde. Het is heel makkelijk om tijdens de les je telefoon even te pakken als je geen zin hebt in de les.



Ik snap wel dat leraren telefoons afpakken, het is belangrijk om bij de les te blijven. Ik begrijp heel goed dat het irritant is als iemand constant op z’n telefoon zit. Voor een dag innemen is overdreven, het is een eigendom van de leerling.’’

