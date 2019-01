Bijeenkomst voor Doornenburgers na vondst lichaam 58-jarige man en aanhouding partner

Video/update Aangehou­den vrouw (58) in Doornen­burg is partner gevonden dode man (58), politie gaat uit van misdrijf

28 januari DOORNENBURG - In een woning aan de Blauwe Hoek in Doornenburg is maandagochtend onder verdachte omstandigheden het levenloze lichaam van een 58-jarige man gevonden. Volgens de politie is hij door geweld om het leven gekomen. Er is buiten het appartement door de politie een 58-jarige vrouw aangehouden, zij is de partner van de overleden man. Het stel woonde samen in het appartement.