Bijna uitgekocht gezin baalt van politiek gevecht om Karstraatbochten: ‘Dit is een emotionele reis vol ongeloof’

Waarom Gertrude Bell in de derde roman van Brenda Meuleman Helen King heet

18 oktober OOSTERHOUT/BEMMEL - ,,Ze was een vrouw die er begin vorige eeuw in slaagde om het respect van de stammen in Irak af te dwingen en ze was adviseur van Winston Churchill. Voor mij is ze een persoonlijke heldin. Daarom gaat mijn derde roman over haar”, zegt Brenda Meuleman.