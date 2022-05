Bijzondere wens van 7-jarige Elias gaat in vervulling: basketballen met zijn lievelingstante, in een rolstoel

Dodenher­den­king in Huissen eindelijk weer met publiek

HUISSEN - Grote belangstelling bij de dodenherdenking in Huissen. Na twee jaar coronabeperkingen en herdenkingen in zeer beperkte kring was er woensdag weer publiek welkom. ,,Mooi dat het weer kan, ook omdat herdenken met de oorlog in Oekraïne actueler is dan ooit”, zegt Annemarie Giesen.

4 mei