BMW van Gevorkian brandde uit in Huissen: ‘Dit moet iets te maken hebben met die branden in Arnhem’

Frits wordt 100 achter gesloten deuren: ‘Feest in een soort gevangen­schap, verschrik­ke­lijk’

9:34 HUISSEN/ANGEREN - Hij overleefde een stevig hartinfarct toen ie 55 jaar was; en stopte subiet met roken. Dus zal hij nu 45 jaar later het coronavirus ook wel kunnen ontwijken. Maar dat betekent wel 100 jaar worden achter de gesloten deuren van Sancta Maria in Huissen. ,,Feest in een soort gevangenschap, het is verschrikkelijk”, zegt Frits Vermeulen.