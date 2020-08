Boobytraps in verdachte woning Huissen: ‘Het is een wonder dat de woning niet is ontploft’

Column Binnendijks Een uitje naar de Betuwse binnenlan­den wordt een geestver­rui­men­de belevenis

2 augustus Het is jammer dat de laatste excursie van Betuwe Express al naar de Filistijnen gaat, anders was Park Lingezegen een fenomenaal idee voor een dagtripje. Zeker in deze tijd waarin Nederland, al dan niet verplicht, gemaskerd op reis gaat in eigen land.