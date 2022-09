Bouwrijp maken Aloysiuslocatie veel duurder dan gedacht: acht ton extra nodig

Bouwen op Aloysiuslo­ca­tie mag en sloop woning Doornen­burg ook; Raad van State stelt Lingewaard twee keer in het gelijk

DEN HAAG/BEMMEL - Lingewaard kan door met de bouwplannen op de Aloysiuslocatie in Huissen en met de sloop van een woning in Doornenburg. De Raad van State in Den Haag wees in beide gevallen de bezwaren van Lingewaardse inwoners af.

28 april