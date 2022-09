Bouwvergunning voor woningbouw Wapen van Bemmel kan de deur uit; Raad van State wijst bezwaren van omwonenden af

De voorzieningenrechter vindt dat hun uitzicht wel wat minder wordt, maar veel heeft het niet om het lijf. De woonkamers en balkons van De Pollenbrink zijn namelijk op de Pollenbrink gericht en niet op de Loostraat en de Markt, zegt de rechter in navolging van de gemeente Lingewaard. De voorzieningenrechter wijst er verder op dat een recht op blijvend uitzicht in Nederland niet bestaat.

Parkeergarage

Ook koos Lingewaard terecht voor wonen op de begane grond in plaats van winkels of horeca in de plint, vindt de rechter. De bewoners menen dat Lingewaard zich een parkeerprobleem op de hals haalt. Door de nieuwbouw op het terrein van het lege zalencentrum vervallen 25 parkeerplaatsen terwijl er al een parkeerplaatsentekort is.



De rechter is het eens met de gemeente dat de parkeerruimte aan de eisen voldoet. Onder de nieuwbouw komt een parkeerkelder voor twintig auto’s. Ontwikkelaar Mecus heeft al een vergunningsaanvraag ingediend. De gemeente Lingewaard deelde eerder mee dat de vergunning de deur uitgaat zodra het schorsingsverzoek tegen het bestemmingsplan is afgewezen. Die vergunning kan daarmee komende maandag op de post.