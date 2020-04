‘Supermarktpersoneel heeft nu een vitale functie. Dat vertel ik ze ook’

Ook veel ‘coronage­val­len’ bij vrouwen­koor Between Two rivers dat in Elst repeteerde

7 april ELST - Het a capella vrouwenkoor Between Two Rivers is zwaar getroffen door het coronavirus. Na de laatste repetitie op 11 maart in Elst zijn veel leden ziek geworden. De vrouwen weten zeker dat zij corona hebben (gehad). Bij vier leden is het virus vastgesteld. En ook bij twee echtgenoten van koorleden is het coronavirus aangetroffen.