Topdrukte bij Betuwse waterrecreatie op de Linge: ‘Het kan wel even klunen worden’

Bij fiets- en kanoverhuur Lingevaart in Doornenburg stromen de boekingen binnen en is gokken op een lastminuteplekje niet handig. Bij collega Lekker aan de Linge in Enspijk en Buurmalsen is het ook druk. ,,Maar we hebben nu nog wel wat kano’s vrij”, zegt eigenaar Leo van Rijnsbergen.