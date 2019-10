Brand in appartement in Bemmel, bewoner opgepakt

Betuwenaren Yvon heeft een bloeiende winkel. Letterlijk en figuurlijk

2 oktober Yvon Derksen (39) is druk bezig met het samenstellen van boeketten. Samen met zus Vera is de Gendtse eigenaar van bloemenwinkel De Gent aan de Dorpsstraat. Hun familie zit in de bloemen en dat bleef kriebelen, dus begonnen de zussen negentien jaar geleden de zaak.