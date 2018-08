Brandschade aanslag Lingewaard tussen 3,5 en 5 miljoen euro

Terreurver­dach­te Vincent T. al maanden gekooid in zwaar bewaakte bajes Vught

30 augustus DOORNENBURG - Doornenburger Vincent T. is niet gewelddadig, zegt zijn vader Jan. Toch zit de verdachte van het voorbereiden van een terroristische aanslag op moslims al 90 dagen vast in één van de zwaarst bewaakte bajesen van Nederland: Nieuw Vosseveld in Vught. ,,We hebben hem nog niet mogen bezoeken. Twee brieven heeft ie ons geschreven, dat is alles’’, zegt zijn vader Jan verontwaardigd.