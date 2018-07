Brandweer bevrijdt paard uit wildrooster in Gendt

'Aanleg gigantisch drijvend zonnepark Ressen gunnen aan lokale partij'

17 juli RESSEN - Het toekomstige drijvende zonnepark in Ressen moet een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid in Lingewaard. Die mening is de lokale fractie van GroenLinks toegedaan Raadslid Lianne duiven heeft die wens in de vorm van vragen geuit tegen het college van burgemeester en wethouders van Lingewaard.