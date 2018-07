Bovenwoning onbewoonbaar na brand, kittens uit huis gered door brandweer

De brand aan de Huissense Van Voorststraat brak even na 04.00 uur uit. Dat begon bij het dakterras, waarna het over is geslagen naar de woning.



De brandweer schaalde snel op en kwam met meerdere brandweerwagens naar het huis. De brand zat in het dak, waardoor het lastig te bestrijden was. De bovenwoning was niet meer te redden, maar de schade aan het huis van de buren is minimaal gebleven. Daar is het vooral bij rookschade gebleven.



De kleine katjes zijn door medewerkers van de dierenambulance nagekeken en maken het goed.