Burgemeester Schuurmans: 'Ik ben ongelooflijk geschokt'

Volgens Schuurmans is er nog niets bekend over de achtergrond of het motief van de persoon die met de auto de hoofdingang van het gemeentehuis binnenreed. De politie moet ook de identiteit nog vaststellen. In de loop de dag en avond hoopt ze dat de politie daar meer duidelijkheid over kan verschaffen. Momenteel 'schiet er nog van alles' door haar hoofd. ,,Ik zit nog met zoveel vragen. We hebben natuurlijk weleens discussies over drugspanden of motorclubs, maar ik heb geen idee uit welke hoek dit komt. Er is nog veel onduidelijkheid.’’